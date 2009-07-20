Данилишин: самая глубокая точка падения экономики пройдена

Показатели производства за июнь текущего года продемонстрировали позитивные сдвиги в промышленности и еще раз подтвердили, что самая глубокая точка падения пройдена, и экономика постепенно начинает двигаться вверх.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины со ссылкой на министра Богдана ДАНИЛИШИНА.

Согласно сообщению, об этом свидетельствует ряд факторов: рост в июне объемов промышленного производства на 3,1% к маю; снижение объема промышленного производства в июне к июню 2008 года на 27,5%, что является наименьшим показателем падения производства с начала текущего года. Кроме того, показательным является то, что с начала года отрасль, которая занимает 2-ое место после металлургии в структуре реализованной промышленной продукции – производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – показала прирост в июне к июню 2008 года на уровне 0,9%. «Это является очень весомым позитивным фактором», - отмечается в сообщении Минэкономики.

По данным министерства, еще одним показателем улучшения ситуации в экономике является то, что впервые с начала года в определенных регионах государства наблюдалось наращивание объемов производства к соответствующему месяцу предыдущего года.

«Исходя из оживления внутренних процессов в Украине и первых признаков того, что на мировом рынке ситуация также начинает постепенно улучшаться, можно ожидать формирования во втором полугодии текущего года, как и предусматривалось, постоянной тенденции к замедлению темпов падения производства и возвращения в 2010 году национальной экономики на траекторию роста», - отмечается в сообщении.