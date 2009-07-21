Китай отверг причастность к экономическому шпионажу в США

Министерство иностранных дел Китая отвергло причастность страны к случаям экономического шпионажа.

В частности, представители китайского МИДа затронули случай с осуждением 17 июля с.г. за экономический шпионаж в США Донгфана Чунга - инженера компании Boeing, китайца по национальности, и заявили, что это дело явно сфабриковано.

Напомним, Федеральный суд США признал бывшего инженера, а затем консультанта компании Boeing Донгфана Чунга виновным в экономическом шпионаже в пользу Китая. Судья согласился с тем, что Д.Чунг в течение всей своей тридцатилетней работы в авиакосмической корпорации похищал документы, содержащие строго конфиденциальную информацию и передавал их сотрудникам китайской разведки.

Одним из доказательств послужило то, что во время обыска в квартире Д.Чунга обнаружили огромное количество секретных документов, в частности, содержащих сведения о топливной системе разгонной секции космических ракет, передает Associated Press.