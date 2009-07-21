Ан-148 совершил первый полет

Собранный в России украинско-российский самолет Ан-148 воронежской сборки совершил первый полет.

Как сообщили УНИАН в департаменте корпоративных коммуникаций ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), Ан-148 пилотировали летчик-испытатель Геннадий РЯБОВ и летчик-испытатель, командир летного отряда АНТК им. О.К.Антонова Сергей ТРОШИН, который совершил более 250 полетов на Ан-148.

Сообщается, что максимальная высота полета составила 5 тыс. метров, максимальная скорость – 550 км/ч, взлетная масса – 33 тонны. Машина находилась в воздухе чуть менее 1 часа, в ходе испытаний оценивались характерные скорости, устойчивость и управляемость самолета, а также работа различных систем.

По итогам выполненного полета Ан-148-100В был признан готовым к началу сертификационных и приемо-сдаточных испытаний. Первый зачетный полет в рамках программы испытаний пройдет до конца недели. Согласно программе испытаний, полет должен продлиться 2,5 часа, а максимальная высота должна составить более 11 тыс. метров. Во время полета будут проверены работа двигателей при взлете и посадке, балансировка машины, работа механизации крыла и шасси, навигационное оборудование и оборудование радиосвязи, дана оценка устойчивости и управляемости машины.

Справка УНИАН. Программа Ан-148 реализуется в широкой международной кооперации, с участием 214 компаний из 14 стран мира. Постройка этого самолета развернута в Украине (на ГП «Киевский завод «Авиант») и в России (на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»).

В июне 2008 года Ан-148 начал выполнять регулярные рейсы на региональных маршрутах Украины.

По состоянию на июнь 2009 года число твердых заказов на семейство самолетов Ан-148 превысило 50, а опционов – 80. Контракты на поставку самолета подписали авиакомпании России, Украины, Казахстана. Поскольку Ан-148 разработан при непосредственном участии его потенциальных заказчиков, он полностью отвечает их представлениям о современном пассажирском самолете, а также нынешним и перспективным нормам и требованиям ИКАО и «Евроконтроля», может выполнять рейсы в регионы с интенсивным воздушным движением без каких-либо ограничений.

Ан-148 может эффективно работать в различных климатических и погодных условиях. В частности, в ходе испытаний доказана безотказность работы Ан-148 в жарком климате при температуре воздуха +40 градусов Цельсия и в условиях холода – до -52 градуса Цельсия. К числу преимуществ Ан-148 относится возможность его безопасной эксплуатации в широкой сети аэродромов, включая слабоподготовленные, галечные, грунтовые, обледеневшие и заснеженные взлетно-посадочные полосы.

На базе Ан-148 разрабатываются новые самолеты. Одним из них является Ан-158, способный принять на борт до 99 пассажиров, в отличие от 85-местного Ан-148. Потребность рынка в таком самолете на период до 2015 года оценивается в 200 единиц.

На АНТК им. Антонова разрабатывают также ряд самолетов повышенного комфорта, объединенных общим обозначением Ан-168. Они смогут перевозить от 8 до 40 пассажиров на расстояние до 7000 км. Потребность в самолетах такого класса до 2015 года оценивается в 60 единиц, а до 2025 года – более чем в 120.