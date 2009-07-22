Кабмин ужесточает контроль соблюдения Меморандума предприятиями ГМК

Кабинет Министров пролонгировал действие Меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года, одновременно ужесточив условия их предоставления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.

«Мы сегодня приняли решение о пролонгации Меморандума между металлургическими и горно-обогатительными предприятиями, профсоюзами отрасли и правительством до конца текущего года», - сказала премьер.

Премьер уточнила, что обязательным условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного Меморандума будут: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по заработной плате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали Меморандум о взаимопонимании.

Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Позднее, постановлением №336 от 8 апреля 2009 года Кабинет министров продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года.