Топ-менеджеры Porsche в спешке покидают компанию

Генеральный директор Porsche Венделин Видекинг, а также финансовый директор Хольгер Хертер немедленно покидают компанию, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Automotive News Europe.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Porsche, В.Видекинг согласился на компенсацию в 50 млн. евро, Х.Хертер получит выходное пособие в 1,2 млн. евро.

Новым генеральным директором Porsche SE будет назначен глава производственного отдела Михаэль Махт, а руководитель кадрового отдела Porshce Томас Едиг займет место его заместителя.

Соответствующее заявление «с немедленным вступлением в силу» было обнародовано накануне заседания Наблюдательных советов немецких автокомпаний Porsche и Volkswagen по выработке плана образования единой компании

Напомним, глава наблюдательного совета Porsche Вольфганг Порше назначил по предложению правления концерна на 23 июля внеочередное заседание для обсуждения вопроса об участии в Porsche SE катарской государственной инвесткомпании Qatar Investment Authority (она предложила 7 млрд евро), а также о продаже эмирату опций на обыкновенные акции Volkswagen.

На повестке дня внеочередного заседания наблюдательного совета, по сведениям FTD, также будет стоять вопрос о возможной передаче компании Volkswagen 49,9% акций Porsche AG.

Porsche в своем стремлении получить большинство голосов в концерне Volkswagen увеличил свою "долговую гору" до 9 миллиардов евро, поэтому его попытка довести долю в VW до 75% сорвалась. Из-за возникшего долга производитель модных спортивных автомобилей, несмотря на свою большую доходность, "отлучен" сейчас от кредитного рынка. В начале июля госбанк KfW отказал Porsche в предоставлении кредита в размере 1,75 миллиарда евро.

Две семьи владельцев концерна Порше и Пиех имеют разные представления о дальнейшей судьбе своего семейного владения. В то время как Фердинанд Пиех склоняется к продаже Porsche автогиганту Volkswagen и погашении долгов из полученных таким образом средств, его основной противник Венделин Видекинг делает ставку на помощь Катара, который проявил интерес к приобретению опций Porsche на покупку 20% акций Volkswagen. Одновременно эмиратская госкомпания обещала сделать в автоспортивный концерн и свежее финансовое вливание.

Немецкие эксперты отмечают, что в своем выборе варианта выхода из возникшей трудной ситуации контрольный орган Porsche, по утверждению его представителей, будет по-прежнему исходить из стремления добиться в конечном счете слияния обоих немецких автопроизводителей.