До конца года промышленность не сможет достигнуть докризисного уровня...

Официальная статистика по итогам первого полугодия 2009 года зафиксировала падение промышленного производства на 31,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возможно, этот показатель не был бы столь большим, если бы осенью п.г. не были допущены просчеты на валютном рынке, что фактически погубило украинскую гривню, «заморозило» процесс кредитования экономики и привело к массовому бегству бизнеса «в тень». В таких условиях этот показатель не выглядит очень критическим.

Кто пострадал больше всего? Ответ во многом ожидаемый. Самое мощное снижение индекса промпроизводства в первом полугодии зафиксировано в машиностроении. Лидеры падения – производители транспортных средств и оборудования при показателе 35% объема прошлого года. Наше машиностроение всегда было слабеньким. В условиях подъема оно еще находит сбыт, но в кризисных условиях покупатели теряют желание связываться с отечественной техникой.

Что касается добычи топливно-энергетических ископаемых, то по итогам первого полугодия падение составило всего 4,7%. Общий же индекс добычи за шесть месяцев фиксирует куда более существенное снижение - 32,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Химики и металлурги тоже в минусе. Падение индекса химпрома по итогам первого полугодия составило 34,2%, а металлургии - 43%. Одно радует - ежемесячные показатели и химиком, и металлургов фиксирует наращивание объемов производства. Если сравнивать отдельно июнь 2009 и 2008 года, то падение производства химиков составило всего 25,3%, а металлургов - 39,4%. Развитие этих отраслей напрямую зависит от экспорта. С одной стороны, дешевая гривня позволяет им оперировать более низкими ценами на мировом рынке, тем самым находить покупателей даже в условиях кризиса. Но с другой стороны, это существенно удорожает затраты на российский природный газ, а зависимость данной сферы в этом смысле велика. Удастся ли решить такую головоломку, не создавая колоссальные долги по платежам за энергоносители, покажет время. А пока льготные условия, предоставленные металлургам правительством, как раз эти долги и формируют.

А теперь о переработке нефтепродуктов. Эта отрасль показывает неплохие результаты по итогам первого полугодия. Падение составило всего 13,4%. Нефтепродукты всегда в цене, и кризис явно этой тенденции не помеха.

Еще более интересными выглядят показатели производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Официально они снизились на 17,4%. И тут напрашивается вопрос – либо большая часть экономики работает «в тени», либо ее официальные показатели занижены.

Но, если авто, станки, нефтянка и прочее теряют спрос, то продукты питания имеют своего покупателя. Снижение объемов производства в этой сфере за первое полугодие составляет всего 5,8%, по сравнению с 2008 годом. А по итогам работы отрасли в июне был зафиксирован рост на уровне 0,9%. В данном случае успехи определяются не только внутренним потреблением, но и возросшим экспортом.

А теперь подытожим. Если сравнивать ежемесячную динамику индекса промышленного производства за первое полугодие 2009 года, то вывод напрашивается один. Промышленность таки выходит из кризиса, но очень медленно. Темпы выздоровления свидетельствуют о том, что прошлогодних уровней мы вряд ли достигнем к концу 2009 года. А при этом главное – в Украине так и не созданы нормальных условиях для работы экономики…

Георгий Кононов, президент КФ «Ринако-прогресс» (для УНИАН)