Херсонский машзавод вернут государству

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что через Фонд государственного имущества (ФГИ) начала процесс возвращения Херсонского машиностроительного завода в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после внеочередного заседания Кабмина, комментируя ситуацию на предприятии.

Она подчеркнула, что предприятие находится в частной собственности, и его владельцы из Партии регионов не в состоянии справляться с предприятием.

Она отметила, что правительство уже оказало помощь предприятию, но положительных результатов это не дало.

«В начале года мы закупили в лизинговый фонд много техники на Херсонском машиностроительном заводе. Мы помогли один раз и думали, что после этого частные собственники продолжат это дело, и дадут заводу, по сути дела, вторую жизнь. Но средства были использованы не по назначению, люди с завода уволены, и нужно просто Херсонский машиностроительный завод от членов Партии регионов, у которых он в частной собственности, возвращать государству. И сейчас я начала такой процесс, через Фонд госимущества - возвращение этого завода в государственную собственность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«В случае если предприятие будет в государственной собственности, правительство сможет нести за него ответственность. Сейчас же за предприятие отвечает частный собственник», - добавила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, с начала февраля работники ХМЗ проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники.

ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».