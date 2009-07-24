Samsung получил рекорную чистую прибыль за 2,5 года

Компания Samsung Electronics получила самую большую чистую прибыль за 2,5 года на фоне улучшений в секторе микросхем памяти.

Чистая прибыль Samsung за второй квартал 2009 года поднялась на 5 процентов до 2,25 триллиона вон ($1,81 млрд), превзойдя прогнозы аналитиков, предсказывавших, что она не превысит 1,68 триллиона вон, передает Reuters.