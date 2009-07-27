Audi удвоит производство автомобилей в Китае

Автомобильный концерн Audi AG намерен удвоить объем производства автомобилей в Китае, доведя его до 200 тысяч в год, сообщает в понедельник агентство Синьхуа, сообщает РИА Новости..

Для достижения этой цели в сентябре автоконцерн открывает в городе Чанчунь новую производственную линию мощностью 100 тысяч автомобилей в год. С нового конвейера будут выходить седаны A4 и паркетники Q5. Стоимость проекта составляет 1 миллиард юаней (порядка 147 миллионов долларов).

Audi рассматривает строительство нового завода как стратегический шаг в развитии присутствия на быстрорастущем китайском авторынке. В начале года КНР обогнала США и вышла на первое место в мире по объемам продаж автомобилей. По прогнозам, в 2009 году в КНР будет продано 10,7 миллиона автомобилей. Аналогичный показатель в США не превысит 9,8 миллиона единиц, утверждают аналитики.

Уверенность наблюдателей в китайском авторынке повысилась после того, как Китай 20 января в два раза - с 10% до 5% - снизил налог на продажи автомобилей с двигателями объемом до 1,6 литра. Для стимулирования сбыта решено также создать специальный фонд объемом 730 миллионов долларов, которые будут направлены на обновление сельского автопарка.

Кроме того, власти приняли решение дополнительно выделить в ближайшие три года около 1,5 миллиарда долларов на новые инженерные разработки в автоиндустрии и поиск альтернативных видов топлива для транспорта.