МАЗ планирует организовать сборку троллейбусов в России

Минский автомобильный завод (головное предприятие производственного объединения "БелавтоМАЗ") ищет площадку в Ростовской области для организации производства по сборке троллейбусов, сообщил РИА Новости заведующий отделением инвестиционной политики администрации города Гуково Ростовской области Игорь Пересыпкин, ведущий переговоры с предприятием.

Представители официального дилера завода в Ростовской области, которые и занимаются поиском подходящей для размещения производства площадки, подтвердили эту информацию. "В начале прошлой недели делегация официального дилера Минского автомобильного завода впервые посетила город и осмотрела несколько инвестиционных площадок, которые подходят под их требования, то есть тысяча квадратных метров площади и высота не менее 6 метров", - рассказал Пересыпкин. По его словам, инвесторы подыскивают именно готовое помещение из ранее существовавших производственных мощностей, чтобы снизить вложения. Собеседник агентства уточнил, что в планах завода наладить производство троллейбусов, которые должны продаваться по госзаказам по всему Южному федеральному округу. "О суммах и других подробностях пока рано говорить, потому что пока идет предварительная проработка", - уточнил Пересыпкин. Он отметил, что при размещении производства в городе Гуково предприятие получит ряд льгот в соответствии с законом о приоритетном развитии шахтерских территорий. "Инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество, транспортного налога, снижается на 4% налог на прибыль", - рассказал собеседник.

В свою очередь представитель "БелавтоМАЗа", официального дилера МАЗа в Ростовской области, подтвердил информацию о планах по открытию сборочного производства. По его словам, речь идет о создании совместного с Минским автомобильным заводом предприятия. "Это решение было принято во время последнего визита делегации Ростовской области в Белоруссию, но конкретики пока никакой нет, мы пока ездим, осматриваем территории", - рассказал собеседник агентства.

Официальные представители Минского автомобильного завода пока не предоставили комментарий, но сообщили, что сборочного производства троллейбусов у завода в России пока нет.

Минский автомобильный завод был создан в 1944 году. Это крупнейшее предприятие республики Белоруссия по выпуску большегрузной автомобильной, пассажирской, прицепной и автокрановой техники.