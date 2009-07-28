ЕК: Таможенный союз РФ, Беларусь и Казахстан отдаляет их от ВТО

Москва. Создание Таможенного союза на несколько лет отбрасывает Россию, Беларусь и Казахстан от вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом в понедельник в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал глава представительства Европейской комиссии в России Марк ФРАНКО.

«Сценарий, который все имели ввиду, – Россия вступит в ВТО, Казахстан вступит в ВТО, потом Беларусь, а потом будет создан Таможенный союз. Решение сначала создать Таможенный союз присоединение стран к ВТО отдельно или коллективно отбрасывает на несколько лет», - сказал М.ФРАНКО.

Он отметил, что Россия и Казахстан довольно далеко продвинулись в процессе вступления в ВТО, а Беларуси нужно больше времени для приведения своего законодательства в соответствии с требованиями ВТО.

М.ФРАНКО подчеркнул, что ему сложно понять логику такого решения руководства РФ, Беларуси и Казахстана.

Как сообщал УНИАН, 9 июня премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Россия, Беларусь и Казахстан на 95% согласовали условия создания Таможенного союза.

В тот же день В.ПУТИН на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС со ссылкой на совместное заявление глав правительств трех стран сообщил, что Россия, Беларусь и Казахстан намерены вступить во Всемирную торговую организацию как единая таможенная территория.

10 июля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что считает "более простым и реалистичным" самостоятельное вступление РФ в ВТО.