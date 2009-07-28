Чистый убыток ЛуАЗа в І полугодии составил 208 млн. грн.

Киев. 28 июля. УНИАН. ОАО «Луцкий автомобильный завод» (Автомобильный завод «Богдан»), входящий в состав корпорации «Богдан», закончил первое полугодие 2009 года с чистым убытком 207,862 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года завод получил чистую прибыль в размере 143,963 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-июне т.г. автозавод «Богдан» сократил чистый доход на 87,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 460,146 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 86,8% – до 578,591 млн. грн.

2008 год автозавод «Богдан» закончил с чистым убытком 317,744 млн. грн., тогда как в 2007 году завод получил чистую прибыль в размере 372,823 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств различных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых Автомобильный завод «Богдан», «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина» и другие.