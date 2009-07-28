IBM намерен купить SPSS

International Business Machines Corp. планирует приобрести компанию технологического обслуживания SPSS Inc. за $1,2 млрд. наличными, сообщает k2kapital со ссылкой на Reuters.

Акционеры SPSS получат по $50 за каждую ценную бумагу компании, что на 42% больше от их последней цены закрытия на бирже Nasdaq.

SPSS предоставляет программное обеспечение и услуги по статистической и аналитической обработке данных, что помогает компаниям прогнозировать будущие тенденции и изменения в потребительском поведении, контролировать свои расходы и использовать имеющиеся ресурсы наиболее разумным способом.

Руководство IBM считает, что эта сделка позволит расширить ей портфель программного обеспечения и возможности для бизнес-аналитики. Кроме того, IBM купила Ounce Labs Inc., программное обеспечение которой помогает компаниям снизить риски и затраты, связанные с безопасностью и соблюдением качества. Финансовые условия этой сделки не разглашаются.

Акции SPSS выросли на электронных торгах на 41% до $49,5 за штуку. С начала года ценные бумаги компании подорожали на 30%.

С 2000 года IBM приобрела 100 различных компаний, на что было потрачено около $20 млрд. Стоимость сделок варьировалась от $50 млн. до $5 млрд.