AР начинает борьбу с пиратством в интернете
09:51, 29 июля 2009Промышленность
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Агентство теряет десятки миллионов долларов
Американское информационное агентство Associated Press начинает борьбу с несанкционированным использованием своей информации в Интернете, сообщает Би-би-си
Совет директоров АР одобрил стратегию, которая позволит отслеживать путь информации АР в Интернете.
Как сообщается, нелицензированное использование информации обходится агентству в десятки миллионов долларов в виде потерянных поступлений от рекламы.
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