AР начинает борьбу с пиратством в интернете

Американское информационное агентство Associated Press начинает борьбу с несанкционированным использованием своей информации в Интернете, сообщает Би-би-си

Совет директоров АР одобрил стратегию, которая позволит отслеживать путь информации АР в Интернете.

Как сообщается, нелицензированное использование информации обходится агентству в десятки миллионов долларов в виде потерянных поступлений от рекламы.