Fitch подтвердило рейтинг Metinvest B.V. на уровне «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте Metinvest B.V. (далее – «Metinvest») на уровне «B» с «Негативным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что в настоящее время рейтинг компании сдерживается суверенным потолком по Украине на уровне «B».

Также Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ компании в национальной валюте на уровне «B+» со «Стабильным» прогнозом. Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B».

Одновременно Fitch понизило национальный долгосрочный рейтинг компании с уровня «AA+(ukr)» до «AA-(ukr)» и национальный краткосрочный рейтинг с «F1+(ukr)» до «F1(ukr))» в связи с изменением калибровки в национальной рейтинговой шкале Fitch по Украине. Прогноз по национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный».

Проведенные рейтинговые действия отражают мнение Fitch, что кредитоспособность компании останется в пределах параметров, соответствующих существующим уровням рейтингов, несмотря на наблюдающуюся глобальную экономическую рецессию и связанное с этим снижение спроса и цен на сталь.

Fitch отмечает, что Metinvest испытал благоприятное воздействие от почти 50-процентного обесценивания гривни с сентября 2008 г. Экспорт составляет более 80% в объеме продаж компании, в то время как почти 70-80% затрат номинировано в гривнях. Ожидается, что компания продолжит получать твердую валюту для обслуживания долга, номинированного в долларах и евро. Девальвация валюты является положительным моментом для производственных расходов Metinvest, позволяя компании оставаться прибыльной даже при более низких ценах.

К факторам, сдерживающим рейтинги, относятся исторически более низкие расходы компании на модернизацию производства, которые за последние три года в среднем были ниже, чем у основных сопоставимых компаний в СНГ, таких как "Северсталь" («B+», «B», Rating Watch «Негативный») и ММК («BB», «B», прогноз «Стабильный»), по величине капвложений на тонну стали и на 1 долл. в объеме продаж. В результате сталелитейные предприятия Metinvest являются менее эффективными, чем у сопоставимых компаний в СНГ.

Среди других факторов, сдерживающих рейтинги, – подверженность Metinvest цикличности металлургической и горнодобывающей отраслей, которые в настоящее время испытывают серьезный, в историческом плане, спад, что приводит к низкой прибыльности производителей. «При сценарии, по которому рыночные условия остаются слабыми на протяжении оставшейся части 2009 г., Fitch ожидает, что, с учетом сфокусированности компании на товарной стали, объемы производства сократятся на 40%-30% в годовом выражении, выручка уменьшится примерно на 60%-70% в годовом выражении, а EBITDAR в годовом выражении снизится на 70-80%, - отмечается в сообщении. – Хотя руководство проводит значительное сокращение производства и реализует программу уменьшения расходов, эти меры недостаточны для компенсации снижения продажных цен, даже при девальвации гривни. В результате агентство также ожидает сокращения маржи EBITDAR компании до 20%-25% в 2009 г. с 35% в 2008 г».

«Негативный» прогноз по долгосрочному РДЭ в иностранной валюте соответствует суверенному рейтингу Украины. «Стабильный» прогноз по другим рейтингам Metinvest отражает мнение Fitch о том, что несмотря на текущий экономический спад компания сохранит сильные операционные показатели и адекватную позицию ликвидности. В то же время Fitch отмечает, что Metinvest подвержен рискам, свойственным экономике Украины и финансовому сектору, а также связанным с политической ситуацией. Fitch будет отслеживать влияние таких рисков на операционные и финансовые показатели компании и соответствующим образом пересматривать ее рейтинги.

Справка УНИАН. «Метинвест» - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках «Метинвеста» началось в 2007 году и завершится в 2009 г.

ООО «Метинвест холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».