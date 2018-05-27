Металлолом «предал» украинских металлургов

В последние 3-4 года украинские металлургические предприятия потребляли ежемесячно около 600 тысяч тонн лома черных металлов, при этом ежегодно из Украины экспортировалось около 700 тыс. тонн металлолома. То есть месячное потребление внутриукраинского рынка было вполне сопоставимо с годовым экспортом, который составлял не более 10% от общего объема реализации лома предприятиями украинского втормета. Происходило это отнюдь не потому, что украинские металлоломщики предпочитали своих металлургов зарубежным. Просто металлургическое лобби постоянно склоняло государство к ограничению объемов экспорта лома, мотивируя это тем, что из страны вывозится стратегически важное для ее экономики сырье. Сегодня Украина в ВТО, и из запретительных мер осталась лишь таможенная пошлина на экспорт лома в размере 18 евро за 1 тонну металлолома, вывозимого из Украины. Однако, несмотря на это, а главное, вопреки кризису в мировой металлургической отрасли, экспорт украинского лома может возрасти в этом году до 1 млн. тонн или, уж как минимум, не опустится ниже 637 тыс. тонн., которые были экспортированы из Украины в 2008 году. И все это на фоне прогнозов о почти двукратном сокращении потребления лома в самой Украине. Возникает логичный вопрос - в чем причина такого перекоса?

Как сообщил УНИАН президент Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет) Валентин Куличенко, в июне ситуация в ломозаготовительной отрасли стабилизировалось. «Появилась некоторая тенденция к росту объемов потребления лома металлургическими предприятиями Украины, заметно увеличился экспорт лома», - сказал он, вместе с тем добавив: «Но уже звучат предостережения относительно снижения объемов выплавки стали в Украине в ближайшее время, а ведь наша деятельность - это зеркальное отражение ситуации в металлургической отрасли. Падают объемы выплавки стали - снижаются закупки лома».

Президент УАВтормет уточнил, что, в среднем, с начала года предприятия Ассоциации реализуют на украинском рынке около 300 тыс. тонн лома и около 100 тыс. тонн экспортируют.

Что касается крупнейших импортеров украинского лома, таких как Турция, Египет, Молдова, то, по словам В.Куличенко, потребление лома в этих странах также носит ситуативный характер. «Есть спрос на сталь – покупают украинский лом», - пояснил эксперт. При этом он отметил, что запасы лома на металлургических предприятиях крупнейшего импортера украинского лома - Турции - начали расти, соответственно будут снижаться закупки лома в Украине.

В этой связи нельзя не вспомнить о том, что август традиционно является «мертвым сезоном» для украинских экспортеров металлопроката. Это связано с мусульманским праздником Рамадан, который продлится в этом году с 22 августа по 20 сентября, а так же с началом сезона муссонных дождей в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Как известно, страны Ближнего Востока, Северной Африки и ЮВА являются одними из основных потребителей украинского металла. Естественно, что отразится грядущее затишье и на поставках металлолома.

Говоря о ценах на лом, Валентин Куличенко сообщил, что во ІІ квартале текущего года цена украинского лома на внешнем рынке стабилизировалась на уровне 220-240 долл. за 1 тонну, тогда как на внутреннем украинском рынке она составляет 1050-1060 грн. (около 150 долл.) за 1 тонну. По мнению Валентина Куличенко, цена на внутреннем рынке является явно заниженной.

С ним нельзя не согласиться, особенно учитывая ценовую политику украинских металлургов на внутреннем рынке. В течение всего этого года Минпромполитики неоднократно призывал металлургические предприятия Украины привести цены на свой металлопрокат на внутреннем рынке в соответствие с экспортными ценами на их продукцию. Однако отечественный металл украинскому потребителю по-прежнему обходится дороже, чем зарубежному. На ум приходит древняя поговорка о быке и Юпитере.

В результате имеем логичное развитие сюжета. По оценке В.Куличенко, экспорт металлолома в этом году может составить до ¼ от всего объема реализованного предприятиями УАВтормет лома. «Согласно заявкам, уже поступивши от ломозаготовителей, экспорт металлолома из Украины может составить до конца года около 1 млн. тонн, тогда как на внутреннем рынке будет реализовано около 3 млн. тонн», - прогнозирует В.Куличенко.

Если эти прогнозы сбудутся, то, в 2009 году экспорт украинского металлолома в реальных цифрах вырастет в сравнении с прошлым годом в более чем полтора раза. (1 млн. тонн против 637 тыс. тонн в 2008 году). Если же определять показатель роста исходя из отношения экспорта к общему объему реализации лома, прогнозируемому в текущем году на уровне 4 млн. тонн, то он составит уже рекордные 25% против 10% в прошлом году.

Но не только заниженная цена на внутреннем рынке приводит к увеличению экспорта украинского лома. В определенном смысле металлолом можно рассматривать как индикатор устойчивости украинской металлургии к кризисным явлениям. Тот факт, что одни из основных конкурентов украинских металлургов на Ближнем Востоке – турки, несмотря на кризис, наращивают потребление украинского металлолома, свидетельствует явно не в нашу пользу. Причина тут в более низкой себестоимости турецкой металлопродукции, которая производится почти исключительно на современных электросталеплавильных предприятиях. Основным сырьем при этом является металлолом, а энергоносителем электричество, тогда как в Украине в помощью электродуговых печей выплавляется только около 4%, весь остальной объем стали производится с помощью архаичных мартеновских печей (около 45%), а также конвертерным способом (51%), для чего расходуются значительные объемы энергоносителей кокса и природного газа. При этом,основным видом сырья служит чугун, который в свою очередь выплавляется из железорудного концентрата. Тут, правда, стоит уточнить, что металлолом используется и в мартеновском, и в конвертерном производстве стали, однако в многократно меньших объемах, чем на электросталеплавильных предприятиях.

Как известно, традиционные сталеплавильные технологии крайне вредны для экологии, и электросталеплавильные заводы выгодно отличаются от них в этом плане. Конечно, именно по традиционным схемам работает большинство металлургических предприятий мира, тем не менее, Украина вполне могла увеличить долю электростали в общем производстве металла. И надо отметить, что до кризиса у нас были планы по строительству элеткросталеплавильных предприятий. К 2013-2014 годам в Украине планировалось ввести в эксплуатацию электросталеплавильные комплексы в Белой Церкви и Ровенской области (компания «Еврофинанс Лтд.»), а также электросталеплавильный завод «Интерпайп Сталь». Похоже, что в связи с кризисом реализация планов по строительству предприятий в Белой Церкви и под Ровно откладывается на неопределенный срок, продлены сроки строительства и на «Интерпайп Сталь». Одним словом, наши металлургические компании так и не успели воспользоваться возможностями, которые им предоставлял росший последние 5 лет рынок стали.

Сегодня в Украине работает только два металлургических предприятия, использующих для выплавки стали исключительно индукционные и электродуговые печи – это «Днепроспецсталь» и «ИСТИЛ (Украина)». Тем временем, в связи с 30-40% сокращением производства на отечественных метпредприятиях, в Украине впервые за последние 5 лет образовался профицит металлолома в объеме около 2 млн. тонн в 2009 году. К сожалению, большая его часть может уйти к конкурентам украинских металлургов, которые демонстрируют значительно большую устойчивость к падениям цен на сталь. По итогам первых шести месяцев этого года Украина произвела 13,6 млн. тонн стали, что на 39% меньше, чем за аналогичный период 2008 года, тогда как Турция 11,7 млн. тонн, что лишь на 17,3% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. В первую очередь, это объясняется способностью турецких металлургов снижать цены на свою продукцию. Нашим же метпредприятиям следовать за падающим трендом мешает высокая себестоимость производства, обусловленная низкой энергоэффективностью, а также медленно снижающимися ценами на кокс, газ и железорудное сырье. Естественно, что в такой ситуации покупать лом по мировым ценам они не в состоянии. Так что можно говорить о том, что украинский металлолом работает против тех, кто, когда-то его произвел.

Антон Лосев (УНИАН)