На ОПЗ претендуют девять компаний

Документы для участия в конкурсе по продаже Одесского припортового завода (ОПЗ) запросили девять компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, среди проявивших интерес к ОПЗ есть крупные компании-нерезиденты.

«Если ранее были "разведчики", то теперь появились и "тяжеловесы", в частности, нерезиденты», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Напомним, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода ранее планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая 2008 г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий. Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 года В.ЮЩЕНКО своим указом снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

В ноябре 2008 г. В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.