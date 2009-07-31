В Украине в июле продолжился рост промышленного производства

Рост промышленного производства в Украине в июле 2009 года составил 3,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на встрече с вкладчиками «Родовид-банка».

«Последний месяц, июль, мы имеем рост 3,2% по объемам производства», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине в июне 2009 года против мая т.г. зафиксирован рост промпроизводства на уровне 3,1%.

В июне 2009 года к июню-2008 спад промпроизводства составил 27,5%.

В январе-июне 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года спад промпроизводства составил 31,1%.