Французские рабочие передумали взрывать завод

Рабочие обанкротившегося завода во Франции в пятницу проголосовали за прекращение акции протеста и не будут взрывать завод, забрав обещанные правительством 12 тысяч евро каждому за увольнение, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

Завод New Fabris, расположенный в городе Шательро (департамент Вьенна), прекратил работу по решению суда. С начала июля 366 рабочих угрожали взорвать предприятие, требуя выплатить каждому по 30 тысяч евро. В пятницу, когда истек срок ультиматума рабочих, министерство промышленности предложило выплатить каждому по 12 тысяч евро с учетом налогов. Кроме этой суммы, каждому сотруднику причитается по закону от 17,5 до 19 тысяч евро за увольнение. Рабочие провели на предприятии голосование и 204 голосами против 24 приняли протокол об урегулировании кризиса и решили прекратить акцию протеста.