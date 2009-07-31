КМУ закрепил в госсобственности контрольный пакет акции «Хартрона»

Кабинет министров Украины закрепил в государственной собственности на новый трехлетний срок пакет акций ОАО “Хартрон” (г. Харьков) в размере 50% уставного капитала плюс одна акция.

Соответствующее распоряжение №885 принято на заседании Кабмина 29 июля и размещено на сайте правительства.

Согласно документу, решение принято в соответствии с пунктом 35 Государственной программы приватизации на 2000—2002 годы.

Справка УНИАН. Предприятие «Хартрон» было основано в г. Харькове в 1959 году как научно-производственное объединение по разработке, производству и эксплуатации автоматических систем управления ракетно-космическими комплексами. В бывшем СССР (единственное в Украине) предприятие входило в тройку ведущих фирм, создававших системы управления для ракетно-космической техники (в том числе для межконтинентальных баллистических ракет SS-18 и SS-19).

Ракеты-носители с системами управления разработки «Хартрона» («Циклон», «Энергия» и др.) вывели на орбиту около 1000 космических аппаратов серии «Космос», «Целина», «Океан», «Коронас», «Купон» и др. Опыт создания систем управления для модулей «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа» космического комплекса «Мир» позволил «Хартрону» разработать и успешно применить системы автоматической стыковки для функционально-грузового блока «Заря» международной космической станции (МКС).

Уставный фонд ОАО «Хартрон» составляет 21 млн. 367,6 тыс. грн. (85,4 млн. простых акций номинальной стоимостью 0,25 грн.).

Контрольным пакетом - 50% плюс 1 акция «Хартрона» владеет Фонд госимущества Украины (распоряжением Кабинета министров этот пакет передан в управление НКАУ). 20% акций принадлежат ЗАО «Асконд», 4,56% - ЗАО «НПП «Конверс-электроприбор» (Россия). Остальные акции (25,44%) принадлежат другим юридическим и физическим лицам