Власть vs бизнес: "друг моего врага - мой враг"...

Конституционный Суд сказал "нет" антикризисному закону, минимизирующему влияние финкризиса на отечественную промышленность. Закон с очень глобальным названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины для минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности", в частности, предусматривал льготы при ввозе энергосберегающего оборудования, экологичного транспорта, мораторий на закупку за госсредства импортных товаров. И тем не менее, такой, на первый взгляд позитивный, закон не приглянулся ни Президенту, ни Конституционному Суду. Почему? Только потому, что преференции получила ФПГ, не дружественная гаранту? Между тем от затянувшейся экопаузы не выиграет ни Кабмин, ни Президент...

Все экономически развитые и развивающиеся страны мира поддерживают национального товаропроизводителя. Особенно эта помощь востребована во время спада экономической и инвестиционной активности, нарушения доверия между различными секторами экономики и ухудшения условий международной торговли.

Однако, как уже повелось, инструменты поддержки национальных производителей украинские власти превратили в рычаг политического противоборства. А ведь от затянувшего кризиса не выиграет ни власть, не оппозиция, ни президент. Ни собственно страна и ее граждане.

Украина уж вот-вот, осенью, будет отмечать годовщину признания украинской властью начала финансово-экономического кризиса в стране. Увы, записи в "Истории болезни украинской экономики" свидетельствуют - "лечение" одновременно проводит целый консилиум враждующих между собой, не больно опытных "врачей", причем проводит по принципу - а вот, давайте попробуем еще и вот это лекарство, авось сработает. В итоге - кое-что помогает, кое-что никак не действует, кое-что явно вредит. И все это бессистемно, хаотично, незаконченно. О том, как будет выглядеть вылеченная такими "нетрадиционными" методами украинская экономика, можно только догадываться. Причем, догадываться со страхом. Пока же ее трясет и лихорадит, да и нас, заодно тоже... Судите сами...

Украинский кризис едва не отменили

Финансово-экономический кризис Украину застал врасплох. Кабмин, парламент и президент не имели разработанных стратегий антикризисной политики на случай его проникновения в Украину.

Более того, до последнего времени власти даже отрицали наш доморощенный кризис. Только в ноябре, когда ряд украинских системных банков признали свою неплатежеспособность, а промышленность обвалилась на треть, правительство начало хаотично искать инструменты поддержки национальной экономики.

Особо думать было некогда, поэтому комплекс антикризисных мероприятий принимался оперативно. Часть из них была зафиксирована в так называемых Меморандумах, подписанных правительством с представителями ключевых секторов промышленности, часть - в антикризисных законах.

Поскольку поддержка национального производителя не имела единой логики, более целесообразно говорить о точечных решениях власти.

Среди важнейших мероприятий, которыми власть пыталась поддержать национальных производителей, стоит отметить замораживание цен и тарифов на услуги естественных монополий, прежде всего тарифов на электро- и тепловую энергию, железнодорожные перевозки, портовые сборы и пр. (Правда, Кабмину так и не удалось зафиксировать стоимость газа для промышленности, которая обуславливалась внешними факторами ценообразования).

Также стоит отметить снижение налогового пресса на инвестиционную деятельность предприятий: отмену НДС на импорт энергосберегающего оборудования, которое не производится в Украине, и увеличение нормы амортизационных отчислений, инициирование крупных инфраструктурных проектов для повышения внутреннего спроса на отечественную промышленную продукцию.

По замыслу, особое внимание должно уделяться объектам, строящимся в рамках подготовки к Евро-2012. Здесь же стоит упомянуть о финансирования достройки жилья. Кроме того, прорабатывались программы модернизации топливно-энергетического комплекса Украины, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Поскольку украинские предприятия столкнулись не только с проблемами сбыта своей продукции, а и с острым дефицитом денег, Кабмин расширил ресурсную базу государственных банков, а НБУ с помощью инструментов рефинансирования увеличил ликвидность банковской системы. Следует отметить, что данный механизм является одним из наиболее эффективных для оживления всей экономики и промышленности в частности. Правда, в Украине, через системную проблему доверия между банками и их клиентами, он не реализует весь свой потенциал.

Компенсировать снижение внешнего спроса украинской промышленности власть попыталась расширением внутреннего рынка, в том числе за счет вытеснения импорта. Поскольку прибегать к прямым тарифным или квотным ограничениям Украина не может через обязанности перед ВТО и МВФ - пришлось применить более мягкие формы. Так, например, импорт транспортных средств блокируется повышением ставки акцизов на автомобили и более высоким транспортным сбором. Кроме того, была введена 13%-ная надбавка к ввозным пошлинам на товары некритического импорта, хотя позже эта мера была отменена самим правительством.

Обесценение гривны стало наиболее эффективным механизмом поддержки национального производителя, благодаря которому удалось повысить их конкурентоспособность, расширить финансовые ресурсы и защитить внутренний рынок от импорта. В тот же время для предприятий, не имеющих статей валютной выручки, но накопившим значительную долю валютных пассивов, девальвация гривны оказался довольно разрушительной. Кроме того, даже для экспортеров выгоды от девальвации гривны были частично нивелированы тем, что таким путем пошло большинство стран СНГ. В частности, наибольший торговый партнер Украины - РФ - девальвировала свою валюту более чем на 40%. Все же общий положительный эффект от обесценения гривны оказался положительным. Тем не менее, следует помнить, что существуют четкие предельные рамки колебания стоимости нацвалюты, за которыми их эффект становится отрицательным.

Решение правительства не сокращать в этом году социальные расходы и не снижать соцстандарты было достаточно рискованным, однако в итоге вышел позитив. Был поддержан внутренний спрос, особенно на продукцию внутриориентированных отраслей экономики.

Что пропустит ВТО, зарежет СП

Очевидно, что перечисленные меры хотя и не в полной мере, но все же достаточно полно охватывали комплекс проблем украинской экономики. Однако на практике успешной их реализации помешали два фактора: во-первых, низкая эффективность реализации всех государственных решений; во-вторых - тотальная политическая конфронтация в системе госуправления.

Каждый орган государственной власти пытается девальвировать антикризисную политику другого, чтобы убедить общество в его некомпетентности. Продуктом такого подхода, к примеру, является откровенно популистский законопроект №4557 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 г.», которым оппозиция предлагает существенно повысить размер прожиточного минимума и размер минимальной заработной платы. Вступление в силу этого документа будет иметь конечным следствием дефолт страны, утрату права на проведение Евро-2012, а также потерю контроля над «Нефтегазом».

Еще одним болезненным ударом по национальным производителям стала отмена Конституционным судом по представлению Президента Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности» (№694-VI от 18.12.2008). Из всех замечаний, озвученных главой государства, судьи прислушались только к одному. Речь идет о процедурных нарушениях, допущенных при опубликовании закона, а не содержании самого документа.

Между тем, данный закон был одним из наиболее действенных. Он предусматривал возможность промпредприятиям применять ускоренную амортизацию основных фондов 3-й группы, освобождал до 1 января 2011 г. от уплаты ввозных пошлин и НДС импортируемое энергосберегающее оборудование и комплектующие, которые не выпускаются в Украине, временно предоставлял отечественным компаниям приоритетное право участия в поставках товаров, услуг и работ для государственных структур (до 1 января 2011 г.), ужесточал условия ввоза автотранспорта, не отвечающего европейским экологическим нормам, относил к приоритетным направлениям производство наземного транспорта, воздушных судов, плавсредств и связанного с ними оснащения, комплектующих, разработок новейших технологий для их изготовления, что давало возможность предприятиям пользоваться рядом льгот (госгарантии по кредитам, компенсация процентных ставок, страхование экспорта и пр.)

За исключением временного предоставления нацкомпаниям приоритета в поставках товаров, услуг и работ для государственных структур все названные нововведения корреспондируются с требованиями ВТО. Кроме того, даже этот пункт, несмотря на откровенную конфронтацию с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам (адресные субсидии, направленные на стимулирование покупки отечественных товаров прямо запрещены ВТО), также прошел бы, поскольку на проведение расследования понадобилось бы почти столько же времени, сколько будет действовать эта мера.

Между тем, главным препятствием этого Закона стала сугубо политическая подоплека. Согласно данному документу, Кабмин получал право самостоятельно устанавливать порядок ввоза энергосберегающего оборудования и определять перечень компаний, могущих пользоваться упомянутыми преференциями. Стоит ли говорить, что в первую очередь это право было предоставлено ФПГ, поддерживающим правящую коалицию. Понятно, что это не могло понравиться Президенту, который фактически и заблокировал данный закон.

Учитывая нынешние сложные времена для украинской промышленности, срыв действия Закона можно считать одной из наибольших ошибок власти. Спорные нюансы этого документа можно было бы решить, однако органы власти, похоже, уже ушли на выборы, и если решение экономических проблем совпадает с бизнес-интересами их политических противников, лучше его отложить.

Такое отношение не может не оказать негативное влияние на хозяйственный комплекс страны, а поэтому политическая победа 2010 г. может оказать Пирровой.

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)