ЕМЗ снизил производство проката

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) по итогам января – июля 2009 года произвел 1 млн. 296 тыс. тонн металлопроката, что на 454 тыс. тонн (на 26%) меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом говорится в сообщении ЕМЗ, переданном УНИАН.

Сообщается, что за январь-июль 2009 года ЕМЗ выплавил 1 млн. 368 тыс. тонн стали, что на 399 тыс. тонн (на 22,6%) меньше, чем по итогам января-июля прошлого года. Выплавка чугуна на ЕМЗ сократилась за отчетный период на 463 тыс. тонн или на 27% – до 1 млн. 205 тыс. тонн.

В то же время, ЕМЗ в июле текущего года, в сравнении с июнем 2009 года, увеличил объемы производства. В частности, выплавка чугуна на предприятии увеличилась на 47% - до 186,8 тыс. тонн, стали – на 67,6% - до 211,7 тыс. тонн. Отгрузка проката выросла на 67,8% и составила 200 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Группа ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украино-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы Метинвест.

Метинвест — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы Метинвест позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой Метинвест на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках Метинвеста началось в 2007 году и завершится в 2009.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы Метинвест.