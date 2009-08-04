«Азовсталь» снизила производство проката на 37%

По итогам января-июля ОАО «Азовсталь» произвело 2 млн. 117 тыс. тонн металлопроката, что на 1 млн. 242 тыс. тонн (на 37%) меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, за отчетный период меткомбинат выплавил 2 млн. 308 тыс. тонн стали, что на 1 млн. 382 тыс. тонн (на 37,5%) меньше, чем в январе-июле 2008 года. Выплавка чугуна за 7 месяцев текущего года составила на «Азовстали» 1 млн. 980 тыс. тонн, что на 1 млн. 76 тыс. тонн (на 35,2%) меньше, чем по итогам первых 7 месяцев 2008 года.

За отчетный период на меткомбинате было произведено 1 млн. 110 тыс. тонн кокса, что 324 тыс. тонн (на 22,6%) меньше, чем в январе-июле 2008 года.

Вместе с тем, согласно пресс-релизу, в июле 2009 г. “Азовсталь” увеличила производственные показатели по чугуну и стали по сравнению с июнем т.г. Так, выплавка чугуна составила 370 тыс. тонн (на 65 тыс. тонн или на 21,6% больше июня), производство стали составило 426,9 тыс. тонн (на 67 тыс. тонн или на 18,7% больше июня).

По данным предприятия, производство проката за июль т.г. составило 357 тыс. тонн, что на 15 тыс. тонн (на 4,6%) больше июня. В июле 2009 года комбинат произвел 184 тыс. тонн кокса валового 6% влажности, что на 27 тыс. тонн (17,4%) больше июня 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках "Метинвеста" началось в 2007 г. и завершится в 2009 г.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".