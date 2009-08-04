ХТЗ вновь остановил производство

ОАО “Харьковский тракторный завод”, один из крупнейших производителей тракторов, вновь остановило производство до 1 сентября из-за отсутствия средств.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил директор по персоналу завода Виктор ЛАГАЧОВ.

“Мы работали май-июнь, но ситуация с продажами к июлю не улучшилась. И мы вынуждены были в июле остановить производство тракторов. В августе мы собирались работать, но ситуация не изменилась, и тот режим работы, который был в июле (фактически остановка производства), мы продлили на август”, - сказал он.

Работники отправлены в неоплачиваемый отпуск.

“Если в ближайшее время деньги появятся, мы берем на себя обязательство в двух-трехдневный срок возобновить производство, коллектив к этому готов», - сказал В.ЛАГАЧОВ.

Он назвал две причины сложившейся на заводе ситуации: проблемы с экспортом в Россию и нереализация государственной программы по финансовому лизингу. По словам В.ЛАГАЧОВА, из-за протекционизма, в РФ практически невозможно ввести сельхозтехнику, а в Украине выделение денег на финансовый лизинг затягивается.

“В Украине наши продажи и надежды были связаны с решениям правительства по оказанию государственной поддержки предприятиям сельскохозяйственного машиностроения. Есть решение правительства еще мартовское, но к сожалению, вот-вот, вот-вот… На прошлой недели премьер еще раз выступила, назвала цифру 390 млн., сказала, что они пойдут на лизинг, к сожалению, они не пошли», - заявил В.ЛАГАЧОВ.

Напомним, ХТЗ остановился 1 июля, тогда сотрудники были отправлены в оплачиваемый отпуск на месяц. Работу предприятия планировалось возобновить 3 августа.

Справка УНИАН. "Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе" начал работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.

В 2007 году основным акционером ХТЗ стала группа "ГАЗ" (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ.

Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» составляет 27,3%.