В 1-м полугодии ХТЗ сократил производство на 87%

ОАО “Харьковский тракторный завод” в первом полугодии т.г. сократило производство на 87% - до 220 тракторов.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил директор по персоналу завода Виктор ЛАГАЧОВ.

«Фактически мы работали май-июнь и изготовили 220 тракторов, продали 259, из них 68 в Украине. Сейчас производство продукции приостановлено», - сказал он.

Также В.ЛАГАЧОВ сообщил, что большая часть их тракторов заявлена в финансовый лизинг. «На Украине сейчас наших тракторов заявлено в лизинг 340, мы готовы продать 390. У нас есть что продавать, и как только пойдут деньги, мы возобновим производство», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Харьковский тракторный завод» вновь остановил производство до 1 сентября из-за отсутствия средств.

"Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе" начал работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.

В 2007 году основным акционером ХТЗ стала группа "ГАЗ" (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ.

Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» составляет 27,3%.