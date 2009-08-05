Чистая прибыль Ferrexpo plc снизилась более чем в 5 раз

По итогам первого полугодия 2009 года чистая прибыль компании Ferrexpo plc (владеет контрольным пакетом акций Полтавского ГОКа) составила 28,7 млн. долл., что более чем в 5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (157,6 млн. долл.). Об этом сообщается в финансовом отчете компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно финотчету, доход Ferrexpo plc по итогам января-июня текущего года сократился на 42% — до 301,7 млн. долл., EBITDA - почти в четыре раза - до 60,295 млн. долл.

В сообщении Ferrexpo plc говорится, что результаты работы компании за первое полугодие 2009 года отображают ослабление глобальной сталелитейной промышленности. Вместе с тем, в финотчете отмечается, что по итогам первого полугодия т.г. компании удалось сохранить объемы продаж и постоянную позитивную маржу (рентабельность).

В своем сообщении компания приводит заявление генерального директора Ferrexpo Константина ЖЕВАГО, который, в частности, отметил, что «результаты работы Ferrexpo за первую половину 2009 года нас весьма обнадежили и показали, что компания способна выдержать глубочайший экономический спад. Несмотря на серьезное сжатие железорудного рынка, компания Ferrexpo продолжила производить практически на том же уровне, что и в прошлом году, и оставалась прибыльной, увеличивая продажи в Китай и Индию. В то же время, компания, насколько это было возможно, поддерживала продажи на традиционные европейские рынки. Важно отметить, что в этот период экономической неопределенности мы продолжали укреплять и развивать отношения с нашими потребителями. Поэтому, в то время как рыночная стабильность постепенно возобновится, Группа будет находиться в выгодном положении и сможет нарастить рыночную долю не только на растущих рынках Азии, но и на традиционных рынках Европы», - прогнозирует К.ЖЕВАГО.