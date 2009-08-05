Кабмин принял программу развития внутреннего рынка
На период до 2012 года
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил государственную целевую экономическую Программу развития внутреннего рынка на период до 2012 года, разработанную Минэкономики.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики.
По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, программа направлена на создание институционной среды и условий для развития добросовестной конкуренции, улучшения предпринимательского климата, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и усовершенствования организационно-экономических принципов функционирования внутреннего рынка.
Реализация программы направлена на реформирование таможенно-тарифной политики, налоговой системы, приведение системы предоставления государственной поддержки хозяйствующим субъектам в соответствии с международной практикой.
«В результате выполнения программы предусматривается привести законодательство Украины по вопросам развития внутреннего рынка в соответствие с законодательством Европейского Союза, обеспечить стабильное функционирование товарных рынков и равновесие спроса и предложения на них, предотвратить реализацию недоброкачественной продукции, повысить уровень правовой ответственности товаропроизводителей, поставщиков и дистрибьюторов за качество товаров, которые реализуются на внутреннем рынке», - цитирует пресс-служба Б.ДАНИЛИШИНА.