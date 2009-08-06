Кабмин назначил Сергея Засуху замгендиректора НКАУ

Вместо Баулина

Кабинет министров Украины назначил Сергея ЗАСУХУ заместителем Генерального директора Национального космического агентства Украины (НКАУ). Соответствующее распоряжение №905, принятое на заседании Кабмина 5 августа. Другим распоряжением - №904, Сергей БАУЛИН освобожден от этой должности согласно его заявлению об увольнении. Документы размещены на сайте правительства. Ранее С.ЗАСУХА занимал должность начальником департамента космических комплексов НКАУ.

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