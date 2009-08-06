Кабмин принял отставку Фролова
16:54, 06 августа 2009Промышленность
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С должности директора “Укрспецторга”
Кабинет министров Украины освободил Бориса ФРОЛОВА от должности директора Государственного специализированного предприятия “Укрспецторг”.
Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №913 принято на заседании Кабмина 5 августа.
Согласно документу, Б.ФРОЛОВ уволен по собственному желанию.
Справка УНИАН. ГСП “Укрспецторг” было создано в феврале 2009 года для продажи избыточного военного имущества. Предприятию предоставлены полномочия по реализации на внутреннем рынке военного имущества, пригодного для дальнейшего использования, но не применяемого в повсеместной деятельности войск, и избыточного военного имущества.
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