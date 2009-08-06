Украинские металлурги стали работать больше

Загрузка производственных мощностей украинских металлургических предприятий на данное время составляет 68%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК.

По его словам, это самый высокий уровень загрузки производственных мощностей, начиная с ноября прошлого года, когда уровень их загрузки снизился до 33%.

По мнению В.ВЛАСЮКА, высокая загрузка украинских метпредприятий объясняется снижением себестоимости украинской продукции, которая сегодня является после российской метпродукции одной из самых низких в мире. Так, если себестоимость одной тонны квадратной заготовки, произведенной в Китае, составляет сегодня 333 долл., то себестоимость аналогичной продукции украинских металлургов составляет 255 долларов.

По словам В.ВЛАСЮКА, снижение себестоимости украинского металла произошло, в первую очередь, за счет снижения стоимости железорудного сырья и кокса, а также предпринятых Кабмином мер по сдерживанию роста стоимости тарифов на железнодорожные перевозки и природного газа. В то же время, как отметил директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза, прописанные в заключенном между металлургами и Кабмином Меморандуме меры по развитию внутреннего рынка потребления металла пока что не принесли должного успеха. По его информации, поставки украинских металлургов на внутренний рынок за шесть месяцев этого года снизились на 60%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали Меморандум о взаимопонимании.

Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Позднее, постановлением №336 от 8 апреля 2009 года Кабинет министров продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года.