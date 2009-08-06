Украина в 90 раз увеличила экспорт металлопроката в Китай

Украина за январь-июнь 2009 года экспортировала в Китай 970 тыс. тонн проката, в то время как за аналогичный период прошлого года в Китай было экспортировано всего лишь 11 тыс. тонн проката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК.

По его мнению, такое значительное увеличение объемов украинского экспорта в Китай связано со снижением себестоимости украинской продукции, которая сегодня ниже аналогичной китайской.

В то же время, по информации директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза», объем экспорта украинского проката на такие традиционные рынки сбыта, как Ближний Восток, снизился на 10% - до 2 млн. 863 тыс. тонн, в страны Европейского Союза – на 50% до 1 млн. 426 тыс. тонн, в Соединенные Штаты Америки – на 70% до 503 тыс. тонн.

По словам руководителя департамента по вопросам металлургического комплекса центра «Госвнешинформ» Владимира ПИКОВСКОГО, всего за шесть месяцев этого года было экспортировано украинского проката на 4,8 млрд. долларов.