Завод «Арсенал» - банкрот

Хозяйственный суд Киева своим определением от 28 июля т.г. открыл производство по делу о банкротстве Государственного предприятия "Завод "Арсенал" (г. Киев).

Об этом сказано в официальном сообщении по данному поводу, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

В сообщении отмечается, что распорядителем имущества должника назначен арбитражный управляющий Вячеслав ЛЕЦКАН.

Претензии кредиторов принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.