Завод «Арсенал» - банкрот
11:07, 07 августа 2009Промышленность
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Хозсуд Киева открыл дело о банкротстве завода
Хозяйственный суд Киева своим определением от 28 июля т.г. открыл производство по делу о банкротстве Государственного предприятия "Завод "Арсенал" (г. Киев).
Об этом сказано в официальном сообщении по данному поводу, опубликованном в газете "Урядовый курьер".
В сообщении отмечается, что распорядителем имущества должника назначен арбитражный управляющий Вячеслав ЛЕЦКАН.
Претензии кредиторов принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.
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