AIG получила прибыль

Американская страховая компания American International Group Inc получила прибыль впервые за последние 7 кварталов, сообщает Рейтер.

Прибыль AIG во втором квартале составила $1,8 миллиарда, или $2,30 на акцию. Годом ранее компания получила убыток в размере $5,4 миллиарда, или $41,13 на акцию.

Опрошенные Рейтер аналитики в среднем ожидали, что прибыль составит $1,33 на акцию.