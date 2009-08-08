AIG получила прибыль
13:37, 08 августа 2009Промышленность
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Впервые за семь кварталов
Американская страховая компания American International Group Inc получила прибыль впервые за последние 7 кварталов, сообщает Рейтер.
Прибыль AIG во втором квартале составила $1,8 миллиарда, или $2,30 на акцию. Годом ранее компания получила убыток в размере $5,4 миллиарда, или $41,13 на акцию.
Опрошенные Рейтер аналитики в среднем ожидали, что прибыль составит $1,33 на акцию.
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