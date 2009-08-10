VERNA поставила оборудование Cisco в «Альфа-Банк»

Компания VERNA выполнила поставку оборудования Cisco IronPort для многоуровневой защиты почтовой системы ЗАО «Альфа-Банк» от спама и Интернет-угроз. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании VERNA.

Согласно сообщению, программно-аппаратный комплекс на базе Cisco IronPort, внедренный ИТ-службой банка, увеличивает производительность почтовой системы, «блокирует около 80% «плохой» почты», позволяет сократить трудозатраты на обработку входящей почты и эксплуатационные расходы на 75%.

По данным руководителя направления «Сети и Телекоммуникации» компании VERNA Дмитрия КУКУШКИНА, решение на базе Cisco IronPort позволяет блокировать спам и другие электронные угрозы на этапе установления сетевого соединения, при этом внутренние серверы электронной почты и каналы передачи данных освобождаются от дополнительной нагрузки.

Ранее компания VERNA выполнила ряд проектов по созданию и развитию корпоративной сети ЗАО «Альфа-Банк». Сеть предоставляет услуги по передаче голоса, видео и данных в рамках единой мультисервисной платформы на основе оборудования Cisco Systems. В настоящее время компания VERNA осуществляет сервисную поддержку установленного оборудования, производит дальнейшее развитие сети, предоставляет консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования и оптимизации сетевой инфраструктуры.

Справка УНИАН. Компания VERNA занимается реализацией проектов в области интеграции информационных решений и технологий для крупных территориально распределенных предприятий. Ключевые статусы и компетенции в сфере телекоммуникаций: Cisco Premier Certified Partner, Cisco Advaced Routing and Switcing Specialized Partner, Cisco Advanced Security Specialized Partner, Cisco Advanced Unified Communications Specialized Partner.

«Альфа-Банк» (Украина) является членом международного консорциума «Альфа-Групп». «Альфа-Банк» (Украина) входит в десятку крупнейших банков Украины по размеру активов, согласно рейтингу Национального Банка Украины. «Альфа-Банк» является универсальным банком и предоставляет услуги во всех ключевых секторах банковской сферы, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, услуги хранителя, услуги по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных и муниципальных облигаций, а также консультационные услуги.

Компания IronPort Systems (США) принадлежит компании Cisco. IronPort Systems – ведущий поставщик решений для борьбы со спамом, вирусами и шпионскими программами. Решениями IronPort пользуются организации самых разных типов, от малых предприятий до ведущих мировых компаний. Эти решения поддерживает IronPort SenderBase – самая крупная в мире база данных, где хранятся сигнатуры атак, встречающихся в Интернете и системах электронной почты.