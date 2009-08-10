Бондарь просит Тимошенко ускорить финансирование

Глава Днепропетровской областной госадминистрации Виктор БОНДАРЬ обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой способствовать ускорению полномасштабного финансирования предприятий космической отрасли (ПО «Южмаш» и КБ «Южное») в объемах, предусмотренных постановлениями Кабинета министров Украины на 2009 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, в письме в адрес Ю.ТИМОШЕНКО отмечается, что вопросы финансирования предприятий ракетно-космической отрасли из Государственного бюджета рассмотрены на выездном заседании Кабмина в Днепропетровске 10 апреля в 2009 г.

«Правительство приняло соответствующие постановления. Однако эти постановления на сегодня не профинансированы. «Южмаш» и КБ «Южное» находятся в трудном положении, что угрожает потерями международных заказов и свертыванием ряда международных программ. Прошу Вас, уважаемая Юлия Владимировна, способствовать ускорению обеспечения полномасштабного планомерного финансирования предприятий космической отрасли», - отмечается в письме В.БОНДАРЯ.

Сегодня ПО «Южмаш» и КБ «Южное» активно участвуют в таких масштабных высокотехнологичных международных проектах, как «Морской старт» (партнеры – США, Россия, Норвегия), «Наземный старт» (Россия), «Циклон-4» (Бразилия), начинается перспективный проект «Жасмин» (Индия), завершен проект «ЕгиптСат» (Египет). Кроме этого, отмеченные предприятия являются участниками реализации внешней политики государства, поскольку обеспечивают возможность создания собственных ракетных комплексов для защиты стратегических интересов Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля т.г. в Днепропетровске состоялось выездное заседание Кабинета министров Украины «Перспективы развития космической отрасли в новых экономических условиях».

Выступая на этом заседании, генеральный директор Национального космического агентства Украины Александр ЗИНЧЕНКО сообщил, что НКАУ подготовило документы о реструктуризации и корпоратизации государственного предприятия «Южный машиностроительный завод» и КБ «Южное» (г. Днепропетровск).

А.ЗИНЧЕНКО подчеркнул, что НКАУ также настаивает на создании новой украинской космической корпорации «Арсенал».

По словам А.ЗИНЧЕНКО, финансовые ресурсы для развития ракетно-космической отрасли Украины следует концентрировать в Киеве и Харькове.

А.ЗИНЧЕНКО отметил, что украинская ракетно-космическая отрасль должна развиваться инновационным путем с привлечением параллельно с государственными ресурсами коммерческих инвестиций в отрасль.

Гендиректор НКАУ заявил, что с цифрой базового государственного финансирования отрасли на 2009 год в объеме 25 млн. грн. «мириться невозможно».