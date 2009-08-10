Дипломат: Ирак стремится углублять сотрудничество с Украиной

Правительство Ирака стремится углублять сотрудничество с Украиной в разных областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Республики Ирак в Украине, об этом заявил Временный поверенный по делам Посольства Ирака в Украине Халид Джасим АЛЬ-ШАМАРИ во время встречи с министром экономики Украины Богданом ДАНИЛИШИНЫМ.

При этом Временный поверенный Республики Ирак в Украине отметил значительный опыт украинских компаний в сфере ТЭК, сельского хозяйства и строительства.

Х.АЛЬ-ШАМАРИ отметил, что обмен визитами между высокопоставленными должностными лицами обеих стран чрезвычайно важен, подчеркнув, что в настоящее время Ирак принимает высоких представителей из разных стран мира, желающих принять участие в проектах, направленных на реконструкцию и восстановление инфраструктуры страны.

В свою очередь министр экономики Украины, в частности, сообщил, что украинская сторона поддерживает проведение 4-го заседания Украинско-Иракской общей межправительственной комиссии в городе Багдаде и намерена подать на рассмотрение ряд предложений и проектов с целью их изучения и подписания в ходе заседания.

Согласно информации Министерства экономики Украины, в 2008 году товарооборот между Украиной и Ираком по сравнению с 2007 годом возрос в девять раз и составлял 273,8 млн. долл. США (экспорт – 144,3 млн. долл. США, импорт – 128,5 млн. долл. США). За 6 месяцев 2009 года экспорт украинских товаров в Ирак вырос на 136,6% и составил 142,5 млн. долл. США.