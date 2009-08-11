ВВП России во втором квартале снизился на 10,9%

Объем физического объема валового внутреннего продукта РФ во втором квартале 2009 года относительно второго квартала 2008 года снизился на 10,9% , относительно первого квартала 2009 года – вырос на 7,5%. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат), сообщает «Газета.Ru».