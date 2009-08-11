Рост промпроизводства в июле составил 16%

Министерство промышленной политики отмечает, что промышленное производство в Украине в июле 2009 года увеличилось на 16% по сравнению с июнем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Предварительные данные свидетельствуют, что удалось остановить падение и наметилась положительная тенденция к росту… Мы потихоньку выходим из тяжелейшего кризиса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2009 года против мая т.г. зафиксирован рост промышленного производства на уровне 3,1%.

В то же время по сравнению с июнем 2008 года спад промпроизводства в июне 2009 года составил 27,5%.