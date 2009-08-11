Китай в июле обновил рекорды выпуска стали и импорта ее главного ингредиента - железной руды - благодаря мерам правительства по стимулированию экономики, сообщает Reuters.

Производство стали в июле выросло на 12,6% по сравнению с июлем прошлого года до рекордных 50,68 млн. тонн. Импорт железной руды вырос на 32% по сравнению с июлем прошлого года до рекордных 58,08 млн. тонн, разочаровав наблюдателей, ожидавших спада.

По мнению аналитиков, рост связан с тем, что сталелитейные предприятия наращивают производство при помощи правительства, выделившего 585 млрд. долларов на стимулирование внутреннего спроса. "Спрос на руду вырос, и для его удовлетворения Китаю необходимо импортировать", - таков комментарий аналитиков Macquarie Bank. При этом местные поставщики железной руды сократили добычу на 8% по сравнению с июнем до 76,87 млн. тонн.