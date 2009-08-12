Финансовые показатели BHP оказались лучше прогнозов

Горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd/Plc обнародовал сегодня финансовую отчетность по итогам минувшего финансового года. Несмотря на снижение ряда ключевых показателей, в целом данные компании оказались лучше среднего уровня прогнозов аналитиков, сообщает k2kapital..

Читая прибыль BHP Billiton Ltd/Plc за год, завершившийся 30 июня, упала на 62% до $5,9 млрд., выручка сократилась на 15,6% до $50,21 млрд., а прибыль EBIT составила $18,21 млрд., что на четверть меньше аналогичного показателя предыдущего года.

Прогноз крупнейшей в мире горнодобывающей компании в отношении спроса на сырьевые товары весьма осторожный. BHP Billiton полагает, что спрос в Индии и Китае начал восстанавливаться раньше, чем ожидалось, однако в целом обстановка на развивающихся рынках достаточно неопределенная.