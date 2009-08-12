«АвтоКрАЗ» сократил производство на 96,7%

Крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» в январе-июле т.г. сократило производство автомобилей на 96,7% или на 2 407 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 81 штуки.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «АвтоКрАЗ».

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 13% или 572 автомобиля, по сравнению с 2007 годом, до 3 634 автомобилей.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.