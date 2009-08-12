ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июле т.г. сократило производство автомобилей различных марок и модификаций на 89,2% или на 15 455 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 866 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит КрАСЗ.

В сообщении отмечается, что в том числе в январе-июле т.г. КрАСЗ сократил производство грузовых автомобилей на 99,4% или на 1 563 штуки, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 10 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупно-узловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га.) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

В 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4%, по сравнению с 2007 годом, до 27 474 штук.