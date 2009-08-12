Металлургпром отмечает положительные тенденции роста

В июле-августе 2009 г. отмечены положительные тенденции роста объемов производства в металлургии по сравнению с январем-июнем т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске во время ежемесячного балансового совещания представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

По его словам, среднесуточное производство чугуна в июле относительно июня возросло на 9 тыс. тонн (на 13,4%) – до 76,2 тыс. тонн. За 10 дней августа среднесуточное производство чугуна составило 80,1 тыс. тонн.

В.ХАРАХУЛАХ отметил, что июле металлургические предприятия Украины произвели 2,361 млн. тонн чугуна, что составляет 77% от объемов июля 2008 г. Стали выплавлено 2,675 млн. тонн (73% к июлю прошлого года), проката произведено 2,405 млн. тонн (74% от показателя июля 2008 г.).

По данным «Металлургпрома», в августе на отечественных металлургических предприятиях задействовано 78% доменных печей, 90% конвертеров, 37% мартеновских печей, 21% электропечей.

Как сообщал УНИАН, по данным "Металлургпрома", в Украине производство основных видов продукции ГМК за 7 месяцев 2009 г. сократилось относительно аналогичного периода 2008 г. на 33-37%.

За январь-июль т.г. производство чугуна составило 14,332 млн. тонн, что на 7,242 млн. тонн или 33,6% меньше показателя января-июля прошлого года.

За отчетный период в Украине выплавлено 16,277 млн. тонн стали – на 9,655 млн. тонн или 37,2% меньше, чем за 7 месяцев 2008 г.

Металлургические предприятия Украины в январе-июле т.г. также произвели 15,161 млн. тонн проката, что на 7,971 млн. тонн (на 34,5% меньше), чем за аналогичный период прошлого года.