Производство основных видов метпромышленности упало

В Украине производство основных видов металлургической промышленности за 7 месяцев 2009 г. сократилось относительно аналогичного периода 2008 г. на 33-37%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске во время ежемесячного балансового совещания представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

По его словам, за январь-июль т.г. производство чугуна составило 14,332 млн. тонн, что на 7,242 млн. тонн или 33,6% меньше показателя января-июля прошлого года.

За отчетный период в Украине выплавлено 16,277 млн. тонн стали – на 9,655 млн. тонн или 37,2% меньше, чем за 7 месяцев 2008 г.

Металлургические предприятия Украины в январе-июле т.г. также произвели 15,161 млн. тонн проката, что на 7,971 млн. тонн (на 34,5% меньше), чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным "Металлургпрома", за январь-июнь 2009 г. на металлургических предприятиях Украины было произведено 11,97 млн. тонн чугуна, что на 6,54 млн. тонн или 45,3% меньше, чем по итогам января-июня 2008 г.

Производство проката за указанный период также сократилось на 44,9% или на 6,47 млн. тонн – до 12,35 млн. тонн. За 6 месяцев т.г. производство стали сократилось относительно января-июня 2008 г. на 33,7% (на 8,64 млн. тонн) и составило 13,61 млн. тонн.

За 6 месяцев т.г. в Украине также было произведено 728 тыс. тонн стальных труб, что на 547 тыс. тонн меньше, чем за январь-июнь прошлого года.

Производство кокса за указанный период сократилось на 34,7% или на 2,88 млн. тонн – до 8,28 млн. тонн.