«АрселорМиттал Кривой Рог» получил 536 млн. грн. убытка

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам первого полугодия т.г. получило убыток в размере 536 млн. 804 тыс. грн. Об этом сообщает официальное издание Фонда государственного имущества «Ведомости приватизации».

Дебиторская задолженность предприятия, по состоянию на 1 июля т.г., составила 5 млрд. 452 млн. грн., кредиторская – 2 млрд. 261 млн. грн., объем произведенной продукции составил 6 млрд. 271 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакет акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.