На украинском тракторе далеко не заедешь?

Украинское сельхозмашиностроение переживает сейчас не самые лучшие времена, и причин для этого много. Во-первых, отсутствие средств на производство техники из-за проблем с реализацией продукции, а также недостаточность государственной поддержки, чтобы не сказать ее полное отсутствие. Во-вторых, устаревшие технологии, которые не соответствуют международным стандартам. Образовался замкнутый круг: нет новых технологий – нет рынков сбыта, нет рынков сбыта – нет денег, нет денег – нет новых технологий.

Чтобы попытаться "коллективным разумом" придумать, как разорвать проблемный круг и повлиять на ситуацию, Государственный департамент тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Минпромполитики на минувшей неделе впервые провел совещание с конструкторами предприятий и ведущих научно-исследовательских учреждений в отрасли машиностроения для АПК. Цель – стандартная: обсудить ситуацию, которая сложилась, найти пути решения. Поговорить – поговорили, но пока ни о чем конкретном не договорились. Совещание можно назвать обзорным, потому что вспомнили о многих проблемах, но не наработали конкретных решений. Для человека "не в теме", оно, конечно, было интересным и познавательным, вот только не все приглашенные конструкторы досидели до конца. Уж больно длинно и неконкретно говорилось об общем и слишком мало - о чем-то конкретном. Впрочем, попытаться обсудить и осмыслить проблему - уже начало дела.

Финансы поют романсы

Но они не радуют ухо сельхозпроизводителей

На бумаге сельское машиностроение – это приоритетная отрасль национальной экономики, как, впрочем, и много других отраслей, потому-то почетное звание "приоритетная отрасль", в конечном счете, не дает никаких преференций. Общая главная проблема – отсутствие средств.

Государственная программа развития отечественного машиностроения для АПК (2007-2010 гг.) на 2009 год предусматривает 62,4 млн. грн. для переоснащения производства. Этих средств, как отмечает заместитель директора “Госсельхозмаша” Николай Шевчук, пока не увидели производители. Также, из государственного бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выделили на сегодня лишь 20 млн. грн. А, по словам эксперта, ежегодно необходимо 480 млн. грн. на разработку с/г машин, которые бы соответствовали международным стандартам. Потому – имеем то, что имеем. Государственные ресурсы не смогут стать панацеей от всех проблем, а инвесторов для сельхозмашиностроения найти тяжело. Отрасль может зарабатывать, но для этого нужно вложить много сил и средств. А украинский бизнес сейчас на стадии “купи-продай” - и мороки меньше, и деньги в кармане оперативненько.

Первой статьей доходов любого производителя являются средства от реализации продукции. У украинского сельхозмашиностроения с этим проблемы, и не только с этим. Н.Шевчук среди основных проблем отрасли называет: резкий рост импорта, потерю рынков сбыта из-за введения защитных мер в РФ, Беларуси, Казахстане, снижение покупательной способности аграриев, недостаточное выделение средств для приобретения отечественной техники через “Украгролизинг”.

Поговорим немного подробнее об этих проблемах. В Украине импорт сельскохозяйственной техники в 7 раз превышает ее экспорт в торговом балансе. В 2008 году лишь 11% закупленной с/г техники были отечественными, а 89% - импорт. Очевидно, что собственный рынок сбыта утерян. Украинское машиностроение для АПК отстает от международного по уровню инноваций, потому украинский аграрий не очень рвется покупать отечественную технику, пусть и более дешевую. Да и кризис повлиял на покупательную способность, плюс, аграрии ожидают финансового лизинга, через который выгоднее покупать отечественную технику. Увы, обещанных средств из Стабилизационного фонда (390 млн. грн.) пока “Украгролизинг” не имеет, хотя 100 млн. грн. должны были выделить уже в августе. Так и живет сельхозмашиностроение в ожидании лучших времен, постепенно сокращая производство - за первое полугодие этого года производство техники для АПК упало на 84,5% против аналогичного показателя 2008 года.

Однако наши конструкторы считают, что дело не столько в передовых технологиях (ведь украинский трактор все-таки едет), как в отсутствии популяризации родной техники, прежде всего на собственном рынке. Правительство отчитывается, что его программа «О расширении внутреннего рынка продукции отечественных предприятий машиностроения для АПК» дала результаты. Подтверждением этого называют тот факт, что за 6 месяцев 2009 года техники импортировано на 274 млн. долл., в то время как в 2008 году - на 2,5 млрд. долл. Если говорят, то нужно их за это поблагодарить, но... Несмотря на сокращение закупки импортной, покупать отечественную технику больше не стали. Наверное, спрос удовлетворил себя в предыдущие годы, а если нет - то сейчас просто со средствами напряженка. “Поездки” за границу для украинских машин также отменяются из-за ограничения импорта сельхозтехники на традиционных рынках сбыта (Россия, Беларусь, Казахстан), не говоря уже о европейских странах с их стандартами.

Состояние любой отрасли зависит как от экономической, так и от политической ситуации в стране. Если экономика работает в ручном режиме, а в политике вечные разборки, то о каком развитии можно говорить. Финансирование, пусть и недостаточное, не является стабильным, оно скачкообразное, а это не дает нужного результата, потому что деньги нужно освоить. Производители за месяц, пусть и с деньгами, не произведут хорошую технику, зато потом в официальных отчетах все будет красиво выглядеть – и сколько выделили, и как помогли.

Технологии вчерашней свежести

Украинское машиностроение отстает от мирового по уровню инноваций приблизительно в 10 раз. Такую цифру называет директор Государственного предприятия "Институт машин и систем" Николай Тернюк. Констатировать – констатировали. Но пока не решили, как догнать, а потом и перегнать международный "инноваторов". Хотя желание, а главное, потенциал есть. Упомянутый институт проанализировал на уровень новизны инновации, которые предлагают украинские диссертанты технических наук. И что вы думаете? 2,68% - средний уровень новизны работ наших научных работников, а конкурентная способность техники начинается с 3%, то есть наши машины, получается, изначально неконкурентоспособны.

Как отмечает ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Дмитрий Мельничук, наши позиции ухудшаются с каждым годом. А чем закончим? Нужно думать, работать, создавать конструкторские центры, объединяться в Союз конструкторов. Одним словом – засучить рукава и работать. Впрочем, если твои идеи не воплощают в жизнь, то как-то не работается. По словам ректора, не каждое предприятие может позволить себе содержать конструкторское бюро, а оно нужно для разработки новых технологий, потому предлагает создать студенческое конструкторское бюро, которое бы выполняло заказы от тех предприятий, которые не имеют собственных КБ. Хорошая инициатива – вперед.

Решают ли кадры все? Оказывается не все, особенно в украинских реалиях. Есть у нас “светлые головы”, есть потенциал, есть проекты, но нет их реализации из-за низкой заинтересованности со стороны государства, а также банального отсутствия средств. Специалистов готовят, но многие из них выезжают за границу. Так мы можем оказаться в ситуации, когда молодого поколения за спинами опытных конструкторов вдруг не окажется.

Стандарты требуют

Украина стала членом ВТО. Нам дали 5 лет переходного периода, почти 3 года уже прошли. “А что мы сделали за это время - спрашивает Дмитрий Мельничук и продолжает – через 2,5 года все то, что не соответствует международным стандартам нужно будет закрыть по требованиям ВТО”. Ректор инициирует создание на базе университета учебно-научно-производственного полигона для украинской техники, для того, чтобы совместно с производителями довести ее до тех стандартов, которых сегодня требует мир. По его словам, такой центр можно создать как за год, так и за 5 лет. Все зависит от того, насколько заинтересованными будут производители, ведь полигону нужна техника, которую университет не может купить, а на складах украинских предприятий ее много. Ректор попросил собравшихся на совещании подарить такую технику для общего блага. Увидим, сколько у нас альтруистов. А если серьезно, то за рубежом практикуют подобное, ведь на базе научных центров работают над исследованием и усовершенствованием определенной техники, а производителям это выгодно.

Директор УКРНДИПВТ им. Л.Погорилого Владимир Кравчук утверждает, ссылаясь на результаты экспертизы технического уровня отечественной сельхозтехники, что украинская техника отвечает международным стандартам лишь на 41%. Как отмечает В.Кравчук, по таким показателям, как технологическое назначение, украинская техника отвечает современным требованиям на 55%; по безопасности труда – на 45%; по надежности и долговечности – на 31%; по энергетической эффективности – на 29%; по сервисным показателям – на 28%. К тому же, Украина – единственная страна из бывших стран СССР, которая не имеет стандартных требований к основным сельскохозяйственным машинам. Эти стандарты нужно разработать и гармонизировать с международными, если мы хотим, чтобы украинский трактор, по крайней мере, на экскурсии ездил в Европу.

Еще одной проблемой являются европейские директивы относительно сельхозтехники, которых Украина пока не приняла. По словам главного конструктора ОАО “Червона зирка” Сергея Бойченко, в этом году заканчивается первая Европейская директива, которой должна отвечать Украина, а вторая начинает действовать с октября этого года. Конструктор жалуется, что к ней государство совсем не готово. “Мы сейчас дошли до того, что ищем эти директивы, переводим с английского языка, а в государстве еще даже первая директива не принята. Наши покупатели Болгария, Польша, Венгрия, Румыния, и мы должны отвечать второй директиве, если хотим быть на их рынке”, - говорит конструктор. Вот такие-то пироги. Работать еще много, а главное – эффективно. Есть перспективы у украинского машиностроения для АПК, нужно только правильно использовать все возможности. К примеру, многие украинские фермеры покупают оборудование для животноводства за большие деньги в Чехии. В то же время, чешские производители закупают оцинкованные трубы для этих механизмов у нас. Это так же, если бы мы выращивали зерно, а хлеб пекли бы нам французы.

Совещание закончилось, а проблемы остались ожидать своего решения. Проект решения первого совещания с конструкторами предприятий и ведущих научно-исследовательских учреждений в отрасли машиностроения для АПК еще не утвердили, над ним лишь работают в Департаменте тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Но, какими бы тяжелыми не были времена, работники отрасли верят в свое дело. Главное – вынудить политиков сделать свой кусок работы. Украинское машиностроение имеет потенциал, но лишь он один не обеспечит будущего. Надеяться только на один талант – это так же, как сидя в машине без бензина надеяться на дуновение ветра. Потенциал нужно брать на вооружение – и работать, как государству, так и научно-исследовательским институтам, так и конструктам, так и производителям. Так как которые когда-то были мощности. Украина на 70% обеспечивала техникой сельское хозяйство СССР. На этой позитивной ноте и закончим...

Ярина Сало (УНИАН)