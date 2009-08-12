АМК предложил концепцию экономической конкуренции

Антимонопольный комитет Украины предлагает парламенту принять новую концепцию развития системы экономической конкуренции в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на совещании в Харьковской областной госадминистрации.

По его словам, соответствующие предложения АМК уже подал в Комитет по экономической политике Верховной Рады для решения вопроса системы защиты экономической конкуренции.

Говоря о конкретных положениях проекта концепции, А.МЕЛЬНИЧЕНКО подчеркнул, что для работы на полную силу комитет сегодня, к сожалению, не имеет районных структур в областях, которые есть у других ведомств. По мнению главы АМК, это является просчетом государства.

Касаясь приоритетов деятельности комитета на ближайшее время, А.МЕЛЬНИЧЕНКО подчеркнул, что основное внимание АМК должен будет уделять социально важным рынкам товаров и услуг.