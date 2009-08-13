В России цены промпроизводителей в июле выросли на 1,8%

Цены производителей промышленной продукции в Российской Федерации в июле 2009 года выросли на 1,8%, с начала года - на 11,9%, сообщает Федеральная служба государственной статистики Росси (Росстат).

В Росстате отмечают, что темпы прироста цен в июле вновь замедлились. В июне этого года инфляция в индустрии составила 2,2%, в то время как в апреле - 0,6%. С февраля 2009 года в РФ наблюдался рост цен производителей промышленных товаров, тогда как с начала кризиса, в сентябре 2008 года по январь 2009 года, цены снижались.

Наибольший рост цен за июль отмечен в производстве сжиженного природного газа - 14,8% и "прочих цветных металлов" - 12,9%. Цены при добыче сырой нефти увеличились на 10,6%. При этом цены добычи минерального сырья для химических производств и производства удобрений снизились на 6,1%.

В целом добыча полезных ископаемых подорожала за июль на 7,1% (за семь месяцев - на 48,5%), добыча энергоресурсов - на 8,3% (62%).

Среди продукции обрабатывающих производств удорожание меди в прошлом месяце составило - 5,5%, чугуна и доменных ферросплавов - 3,5%, пластмасс и синтетических смол в первичных формах - 3%, пластмассовых изделий - 2,8%. Удешевление продукции производства удобрений и азотных соединений составило 6,3%, промышленных газов - 3,7%.

Цены в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды увеличились на 0,7%.

Как сообщалось ранее, потребительская инфляция в июле 2009 года составила 0,1%, с начала года - 8,1%.

*** В июле 2008 года рост цен производителей в индустрии составила 5,4%, с начала 2008 года - 23,2%.