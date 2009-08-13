ПГОК снизил производство железорудного концентрата

ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск. Полтавская обл.) в январе-июле 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, снизило производство железорудного концентрата на 7,4% или на 472,0 тыс. тонн - до 5 896,0 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По предоставленной информации, в июле, по сравнению с июнем, комбинат увеличил производство железорудного концентрата на 1,2% или на 11,0 тыс. тонн - до 906,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский ГОК» (г. Комсомольск, Полтавская обл.) – крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей.

В 2008 году Полтавский ГОК снизил производство железорудного концентрата на 2%, или 210 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом – до 10 млн. 442 тыс. тонн.

2008 год Полтавский ГОК закончил с чистой прибылью 614,512 млн. грн.

85,8% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG.