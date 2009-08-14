Эксперт: в экономике наблюдается положительная динамика

В украинской экономике наблюдается некоторая положительная динамика. Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию в экономике начальник торгового отдела ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Анатолий ШЕВЧУК.

В этой связи он отметил, что в июле текущего года по отношению к июлю прошлого производство проката в Украине составило почти 84% (соотношение июль к июню составило 116,8%). А.ШЕВЧУК также отметил, что в соответствии с прогнозами для украинских метпредприятий, второе полугодие этого года будет значительно лучше, по сравнению с первым, так как в настоящее время наблюдается стабилизация западных экономик и экономики США, в связи с чем происходит некоторое оживление рынков потребления металлопродукции.

В то же время, по словам эксперта, хотя есть положительная динамика роста объемов производства в Украине в июле по сравнению с июнем, говорить о стабильной динамике и коренном переломе в экономической ситуации внутри страны пока не приходится.